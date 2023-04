Polícia de Hamburgo em alerta para possível nuvem tóxica após incêndio

A polícia de Hamburgo, na Alemanha, está em alerta para os riscos de uma densa nuvem negra, possivelmente tóxica, provocada por um incêndio num depósito na freguesia de Rothenburgsort, este domingo.

Cerca de 140 pessoas tiveram de ser retiradas das proximidades do local, de forma a que as autoridades pudessem avaliar os reais riscos da situação. Teme-se que o ar seja contaminado por toxinas.

Um porta-voz da polícia disse à Reuters que ainda não se sabe quão perigosa é a situação, pelo que as pessoas devem permanecer em casa, com as janelas fechadas.



O fogo começou pelas 3h00, em Rothenburgsort, a poucos quilómetros do centro de Hamburgo, para onde a nuvem de fumo estava a deslocar-se, devido ao vento.