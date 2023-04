Pelo menos cinco feridos em desmoronamento de edifício em Marselha

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, no desmoronamento de um edifício de quatro andares no centro de Marselha, disseram hoje as autoridades locais.

“Pelas 00h04 (23h00 em Lisboa) um edifício desmoronou-se na rua Tivoli e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes” na mesma rua, disse o presidente da câmara da segunda cidade francesa aos jornalistas.

“Neste momento, um incêndio que deflagrou nos escombros impede o envio de cães e equipas para procurar eventuais vítimas”, acrescentou Benoît Payan.



“É preciso que nos preparemos para termos vítimas” salientou o autarca, precisando que cinco pessoas de imóveis vizinhos ficaram feridas.