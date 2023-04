Funeral de “blogger” pró-russo junta centenas de pessoas

Várias centenas de pessoas, incluindo o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reuniram-se em Moscovo para o funeral do “blogger” militar Vladlen Tatarsky, que morreu num atentado à bomba no domingo passado, em São Petersburgo.

Segundo jornalistas da agência de notícias AFP no local, centenas de pessoas foram ao cemitério Troyekurovskoye, no oeste da capital, para prestar homenagem a Vladlen Tatarsky - cujo nome verdadeiro era Maxime Fomin - antes do seu enterro.

Uma grande força da polícia foi deslocada para controlar as pessoas que estavam no cemitério. Muitas usavam roupas com as letras Z ou V, que são sinais de apoio à ofensiva russa na Ucrânia.

Este assassínio é "uma tentativa de matar a verdade (...) que tenta perfurar a camada de podridão que cobre a sociedade russa", assegurou à AFP Anna Ivannikova, uma gerente de Moscovo de 33 anos.

Segundo Anna Ivannikova, a sociedade russa "ainda está a dormir", exceto nas cidades russas mais próximas da Ucrânia, onde os combates duram há mais de um ano.

Em 2 de abril, Vladlen Tatarsky, conhecido pelo seu apoio à ofensiva russa na Ucrânia - iniciada a 24 de fevereiro de 2022 e ainda em curso, mais de um ano depois -, foi morto num atentado bombista cometido num café da cidade de São Petersburgo, no noroeste da Rússia.

Moscovo acusou Kiev e "agentes" do opositor na prisão Alexei Navalny de estarem envolvidos neste assassínio.

As autoridades russas detiveram e acusaram de "terrorismo" uma mulher de 26 anos, Daria Tryopova, que teria oferecido ao “blogger” um busto armadilhado, que explodiu durante o evento, matando-o e ferindo cerca de 30 pessoas.

Daria Tryopova, no entanto, ainda não afirmou ter participado voluntariamente no ataque, nem mencionou possíveis patrocinadores.

Ativistas russos pró-ucranianos também alegaram, sem provas concretas, que foi a ação de um grupo de resistência que operava na Rússia.