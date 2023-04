Zelensky acusa Rússia de reprimir comunidade muçulmana da Crimeia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou esta sexta-feira a Rússia de reprimir a comunidade muçulmana (tártara) da Crimeia e prometeu reconquistar a posse administrativa da península, noticia a agência AFP.

“A tentativa da Rússia de escravizar a Ucrânia (…) começou com a ocupação da Crimeia, com a repressão contra a liberdade dos ucranianos e dos tártaros da Crimeia”, afirmou o chefe de Estado ucraniano numa cerimónia que assinalou o mês do Ramadão, na qual estiveram presentes líderes muçulmanos ucranianos e embaixadores de países muçulmanos.

A comunidade tártara, que representa de 12% a 15% dos dois milhões de habitantes da Crimeia, boicotou em grande parte o referendo de anexação da Rússia em 2014.

Nos anos que se seguiram, as autoridades russas proibiram e classificaram os “Mejlis”, a assembleia tradicional da minoria muçulmana da Crimeia, como “extremista” e prendeu membros da comunidade tártara.

“Não existe outra solução para a Ucrânia, ou para o mundo, do que a desocupação da Crimeia. Voltaremos à Crimeia”, prometeu Zelensky, num discurso que antecedeu a condecoração de vários militares ucranianos muçulmanos.

Vários países de maioria muçulmana, incluindo a Turquia e a Arábia Saudita, posicionaram-se como mediadores no conflito ucraniano, negociando o acordo entre a Ucrânia e a Rússia no que respeita às exportações de cereais e trocas de prisioneiros.

A Rússia tem uma grande minoria muçulmana em regiões como a Chechénia e o Daguestão, cujos contingentes lutam pelo exército russo na Ucrânia.

A 18 de março de 2014, Putin assinou o tratado de anexação para “reintegração da Crimeia na Federação Russa” — a estratégica península no Mar Negro fazia parte da URSS até ao desmoronamento desta, embora tenha pertencido durante séculos ao Império Otomano.

Na mesma altura, forcas separatistas de Donetsk e Lugansk, que formam a região do Donbass no leste da Ucrânia, iniciaram uma guerra contra Kiev com apoio de Moscovo, que provocou 14 mil mortos até ao final de 2021, segundo a ONU.

A intervenção russa seguiu-se à revolução de fevereiro de 2014, a favor da integração europeia da Ucrânia, que depôs o presidente pró-russo Viktor Yanukovych.