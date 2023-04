Israel. Um morto e cinco feridos em ataque em Telavive

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num ataque em Telavive, em Israel, esta sexta-feira.

De acordo com a Reuters, o atacante seguia de carro e começou a disparar sobre várias pessoas que passeavam a pé. Este tentou depois atropelar outras pessoas, antes do seu carro virar.

Todas as vítimas eram turistas, sendo que a vítima mortal é de nacionalidade italiana.

O atacante foi depois detido quando tentava empunhar a sua arma à polícia.

Este foi o segundo ataque esta sexta-feira no país, depois de duas irmãs israelitas terem sido mortas quando o seu carro foi abatido na Cisjordânia. Os últimos dias estão a ser de grande tensão no Médio Oriente, com bombardeamentos israelitas sobre o Líbano e a Faixa de Gaza.

Em reação, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu instruiu a polícia a "mobilizar as reservas" para responder a estes ataques.