Paris. Pelo menos 31 detidos em manifestações contra reforma das pensões

Pelo menos 20 pessoas foram esta quinta-feira detidas em Paris durante as manifestações contra a reforma das pensões que mobilizaram cerca de 400 mil pessoas na capital francesa, de acordo com números dos sindicatos.

Apesar de a manifestação ter sido geralmente pacífica, registaram-se alguns incidentes e momentos de tensão, como quando os manifestantes incendiaram um restaurante ou danificaram a montra de um banco, segundo o diário Le Parisien.

Segundo a polícia de Paris, 77 agentes ficaram feridos, dos quais 13 tiveram de ser hospitalizados.

Em Paris e em outras cidades, manifestantes danificaram mobiliário urbano, montras e agências bancárias, ao que a polícia respondeu lançando gás lacrimogéneo, como sucedeu em Nantes e Lyon.

Cerca de 400 mil pessoas protestaram em Paris na 11.ª jornada de mobilização contra a revisão da lei das pensões em França, indicou o sindicato Confederação Geral do Trabalho (CGT), ainda sem números das autoridades disponíveis. Manifestantes interromperam o tráfego no principal aeroporto de Paris e há protestos em curso noutras cidades francesas contra a revisão da lei das aposentações imposta pelo Governo do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Um representante da CGT no aeroporto, Loris Foreman, disse ao canal BFM-TV que os manifestantes queriam “mostrar ao mundo e à Europa” que não querem estar a trabalhar aos 64 anos.