Berlusconi diagnosticado com leucemia e internado devido a infeção pulmonar

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, internado em cuidados intensivos desde esta quarta-feira num hospital em Milão, foi diagnosticado com leucemia e sofre de uma infeção pulmonar.

Em comunicado, os médicos do Hospital San Raffaele indicaram que Berlusconi sofre de um tipo de cancro do sangue, Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMC), tendo sido internado por problemas respiratórios relacionados com o cancro.

"O Presidente Silvio Berlusconi está atualmente nos cuidados intensivos para o tratamento de uma infeção nos pulmões", é referido.

Berlusconi, de 86 anos, sofre de problemas cardíacos e tinha recebido alta no mesmo hospital na semana passada, depois de ter ficado hospitalizado para realizar exames de rotina.