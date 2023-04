A guerra na Ucrânia também está a causar "uma catástrofe ambiental"

O presidente da Associação Ambiental ZERO avisa que há "uma catástrofe ambiental" a decorrer em paralelo com os danos diretos da guerra da Ucrânia.

À Renascença, Francisco Ferreira aponta para "muitos tóxicos, associados a explosões e munições, presentes nos solos das cidades, dos prédios e dos campos agrícolas".

"Temos depósitos de gás, derrames, água que não tem sido tratada", acrescenta.

Antes do conflito ter começado, a Ucrânia era dos principais exportadores de produtos agrícolas como os cereais. A interrupção desta produção em massa tem sido um dos fatores por trás do aumento da inflação e do custo de produtos derivados destas matérias-primas.

O presidente da ZERO teme danos irreversíveis às culturas agrícolas, admitindo mesmo "uma contaminação de zonas agrícolas que deixarão de ser produtivas".

A invasão da Rússia já provocou combate armado perto de centrais nucleares ucranianas, como a de Chernobyl. Até agora, não há sinais de danos significativos.

No entanto, a comunidade internacional continua preocupada com um possível desastre nuclear que pode contaminar outros países da Europa.