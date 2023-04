Trump declara-se "not guilty" e vende t-shirt com o seu rosto "na prisão"

Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos da América, colocou à venda t-shirts com o seu rosto e a mensagem "Not Guilty" ("Inocente") estampadas, para arrecadar fundos para a sua campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2024.

Poucos minutos depois de ser formalmente indiciado por um juiz de Nova Iorque, a sua equipa lançou a peça no site da campanha, com uma foto falsa do ex-presidente, estilo mugsot (fotografia policial do rosto ou do perfil de um suspeito).

Na t-shirt, pode-se ler, além de "Donald Trump", os número "45-47”, uma referência à seu antigo cargo, de 45º presidente dos Estados Unidos e também a aposta em reocupar o lugar na Casa Branca como 47º presidente.