Sanna Marin deixa liderança social-democrata após derrota

A primeira-ministra cessante da Finlândia, Sanna Marin, anunciou esta quarta-feira que vai deixar a liderança do Partido Social-Democrata (SDP) em setembro, depois da derrota nas eleições legislativas no domingo.

O SDP elegeu mais três deputados do que em 2019, mas ficou em terceiro lugar, com 19,9% dos votos, atrás dos conservadores da Coligação Nacional (20,8%) e do Partido dos Finlandeses (20,1%, extrema-direita).

“Cheguei à conclusão de que não me candidatarei a outro mandato como líder do SDP no próximo congresso em setembro”, disse Marin numa conferência de imprensa no parlamento, em Helsínquia, citada pela agência francesa AFP.

“Agora, é altura de me juntar novamente às fileiras e abandonar o cargo de presidente do partido”, disse Marin, segundo o jornal finlandês Yle.



Marin disse também que apresentará a demissão do governo na quinta-feira, cabendo ao líder dos conservadores, Petteri Orpo, formar um novo executivo. Já Orpo anunciou na terça-feira que quer iniciar conversações com todos os partidos sobre a formação de uma coligação governamental.

Marin disse que pretende representar o SDP nessas conversações e que o seu partido “está pronto para o Governo”.

“Somos negociadores duros, mas como partido somos capazes de colaborar e assumimos a responsabilidade governamental muitas vezes na história finlandesa”, afirmou, segundo o Yle.