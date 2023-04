Quatro crianças mortas em ataque contra creche no Brasil

Pelo menos quatro pessoas foram mortas num ataque registado esta quarta-feira numa creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, no Brasil. O site G1 avança que as vítimas são crianças.

O atacante, um homem de 25 anos que utilizou um machado e uma faca, entregou-se mais tarde à Polícia Militar.

Pelo menos cinco feridos foram transportados para o hospital.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, já lamentou a morte de crianças inocentes e indefesas.