Putin acusa EUA de "crise ucraniana" e UE de iniciar "confronto geopolítico"

"Não posso deixar de dizer que o apoio dos Estados Unidos (...) ao golpe de Estado em Kiev em 2014 levou, no fim de contas, à atual crise ucraniana", declarou o Presidente russo, referindo-se à revolução de 2014, também designada como Revolução da Dignidade, que começou com intensas manifestações na praça Maidan, em Kiev, contra o Governo do então Presidente, Viktor Yanukovich, favorável a Moscovo, e desencadearam a sua deposição.

"As relações entre a Rússia e os Estados Unidos, das quais dependem a segurança e a estabilidade do mundo, atravessam infelizmente uma crise profunda", sublinhou Putin durante a cerimónia realizada no Kremlin.

Putin acrescentou ainda: "Nós sempre defendemos o estabelecimento de relações russo-norte-americanas exclusivamente assentes nos princípios de justiça, do respeito pela soberania e pelos interesses do outro e da não-ingerência nos assuntos internos. Guiar-nos-emos por eles no futuro".

Pouco depois, ao receber as cartas de acreditação do novo embaixador da UE em Moscovo, Roland Galharague, Putin também disparou críticas ao comportamento de Bruxelas.

"A União Europeia iniciou um confronto geopolítico com a Rússia", acusou Putin no seu discurso no Kremlin, considerando que as relações russas com o bloco comunitário europeu, que tem fornecido à Ucrânia apoio fundamental, "se deterioraram fortemente nos últimos anos".

Tais declarações ilustram a crise diplomática em curso entre a Rússia e os países ocidentais por causa da guerra na Ucrânia, que as tropas russas invadiram a 24 de fevereiro do ano passado e que prossegue ainda, mais de um ano depois, com um número de vítimas impossível de determinar e que aumenta diariamente.

Embora não tenham sido cortadas, as relações diplomáticas entre Moscovo e o Ocidente degradaram-se como nunca desde o fim da Guerra Fria.