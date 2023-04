Comissária russa visada pelo TPI nega na ONU deportação ilegal de menores ucranianos

A comissária russa para a infância, alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI), negou hoje a deportação ilegal de menores ucranianos numa polémica reunião informal do Conselho de Segurança da ONU.

Assim que a comissária Maria Lvova-Belova tomou a palavra - através de videoconferência -, representantes de vários membros do Conselho de Segurança levantaram-se das suas cadeiras e deixaram a reunião em protesto.

Os representantes dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Malta e Albânia saíram da sala, enquanto representantes dos outros 11 membros do Conselho de Segurança permaneceram sentados.

"Opomo-nos a esta oradora, uma mulher acusada de um crime de guerra, que está envolvida na deportação e rapto de crianças das suas casas", declarou à imprensa, antes do encontro, a embaixadora norte-americana, Linda Thomas-Greenfield.

De acordo com a comissária, desde fevereiro de 2022 - quando a Rússia invadiu a Ucrânia -, várias regiões russas acolheram mais de cinco milhões de habitantes da Ucrânia, dos quais 700.000 eram crianças.

"Todos eles vieram com filhos, com pais, familiares ou com os seus tutores legais. Entre essas crianças, havia 2.000 de orfanatos ou lares adotivos. Elas vieram com seus guardiões ou outras pessoas responsáveis por elas", argumentou.