Book Depository. A megaloja de livros online vai fechar no final do mês

Desconhece-se, para já, quantas pessoas ficarão desempregadas na sequência do encerramento do site.

“Tomámos a difícil decisão de fechar o Book Depository na sequência de uma revisão da empresa para priorizar o que é mais importante para os clientes e para o bem-estar do nosso negócio a longo prazo”, esclareceu um porta-voz da Amazon à revista The Bookseller

Os consumidores vão poder fazer encomendas até 26 de abril, com a empresa a garantir as entregas até 23 de junho. A informação já foi enviada aos fornecedores e editores parceiros da loja online de venda de livros, que pertencia à Amazon desde 2011.

A megaloja de livros online Book Depository vai fechar no final do mês de abril. A decisão surge na sequência do anúncio de um novo despedimento coletivo por parte da Amazon (empresa à qual a Book Depository pertence).

No final do mês passado, o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, fez uma atualização sobre o plano operacional da empresa referindo que “dada a economia incerta em que residimos e a incerteza que existe no futuro próximo, optamos por ser mais simplificados nos nossos custos e no número de funcionários.

Fundada em 2004 por dois ex-funcionários da Amazon, Stuart Felton e Andrew Crawford, a Book Depository nasceu, segundo os criadores, para democratizar o acesso aos livros. Encerra ao fim de 15 anos, não se sabendo quantas pessoas vão ficar no desemprego.