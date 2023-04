Ataque com machado faz quatro mortos em creche do Brasil

Pelo menos quatro pessoas foram mortas num ataque registado esta quarta-feira numa creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, no Brasil. O site G1 avança que as vítimas são crianças.

O atacante, um homem de 25 anos que utilizou um machado e uma faca, entregou-se mais tarde à Polícia Militar.

Uma outra criança sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital, adianta o G1.

O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou o ataque e ordenou a abertura de uma investigação.

"É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, quatro não resistiram e morreram, além de três feridos", adianta o governador.