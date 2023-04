Germano Almeida. Trump "atolado em processos" dificilmente volta à Casa Branca

Poderá o caso Stormy Daniels impulsionar Donald Trump para uma vitória nas presidenciais do próximo ano? Ou será que a soma de polémicas em que o ex-presidente norte-americano está envolvido dá mais força à recondução de um democrata na Casa Branca?

Em declarações à Renascença, Germano Almeida, especialista em política dos Estados Unidos, vê um ex-Presidente "atolado em processos judiciais e em confusões" que "em princípio, acabarão por beneficiar os democratas".

O que, ainda assim, poderá não ser suficiente para evitar um agravamento da polarização na sociedade norte-americana: “quem o apoia vai defendê-lo ainda mais; quem não gosta dele e odeia vai odiá-lo ainda mais”.

As sondagens tornam evidente que Trump tem "um apoio muito fiel". Contudo, essa base representa “pouco mais de um terço do eleitorado". "Ou seja, dá para fazer muito barulho, pode dar até para a nomeação republicana, mas não dá para voltar a ganhar a eleição nacional."

Quanto ao caso que leva o ex-Presidente dos Estados Unidos esta terça-feira a tribunal – o alegado suborno com que Trump terá tentado silenciar uma suposta relação extraconjugal com a atriz Stormy Daniels –, Germano Almeida reconhece que "tem a gravidade que tem", mas alerta para um detalhe: "o dinheiro do suborno terá partido das contas de campanha. Isso é uma coisa mais complicada, porque tem implicações fiscais".

Ainda assim, este especialista lembra que Trump pode enfrentar situações mais graves "se for acusado de incitamento à insurreição no caso do Capitólio e se se provar que tem responsabilidade na morte dos polícias por não ter feito tudo para evitar a situação; a pressão sobre o estado da Geórgia, por causa dos resultados eleitorais, também de uma enorme gravidade, e toda a parte fiscal e dos negócios".