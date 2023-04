Acidente de comboio faz pelo menos um morto nos Países Baixos

Descarrilamento de um comboio em Voorschoten, no sul dos Países Baixos, fez pelo menos um morto na madrugada desta terça-feira.

O alerta foi dado por volta da 1h30 (0h30 à hora portuguesa), depois de o comboio ter embatido em equipamentos de construção que estavam a obstruir o caminho de ferro. Uma das composições chegou mesmo a incendiar-se.

De acordo com as autoridades, há também registo de, pelo menos, 30 feridos. A bordo seguiam cerca de 60 passageiros, segundo a Reuters.

Várias pessoas foram levadas para o hospital e outras foram assistidas no local, indicaram ainda os serviços de emergência, de acordo com os quais "especialistas estão no local para garantir a estabilidade do comboio", nota a agência Lusa.

Comboio fazia a ligação entre as cidades de Haia e Leiden. A circulação encontra-se momentaneamente interrompida, nota a Nederlandse Spoorwegen, serviço de comboios neerlandês.