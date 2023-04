NTC Vulkan, a empresa na sombra da ciberguerra de Putin

A Rússia invadiu e está em guerra aberta com a Ucrânia. E, na última década, tem também estado envolvida numa ciberguerra à escala global, revela uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas.

No centro da investigação, publicada esta semana no “Guardian”, está a empresa de consultoria informática NTC Vulkan.

Fundada em 2010, com uma imagem semelhante à das clássicas startups de Silicon Valley, a empresa integra o complexo militar-industrial da Rússia e está ligada, de acordo com milhares de documentos a que os jornalistas tiveram acesso, ao FSB (os serviços-secretos russos).

A NTC Vulkan é responsável por ações de pirataria informática e campanhas de desinformação em prol do Kremlin; desde 2011, trabalha em projetos especiais com o exército russo; grande parte dos seus 120 trabalhadores formaram-se numa universidade com ligações ao Ministério da Defesa.

Segundo o “Guardian”, a empresa terá estado envolvida nos ataques informáticos de 2015 que levaram a cortes energia na Ucrânia. Terá também interferido nas eleições presidenciais dos EUA em 2016 e em França no ano seguinte.

Em 2017, a NTC Vulkan, com o malware NotPetya, lançou o maior ciberataque de sempre.

O software, que “pilhou” dados de dezenas Estados, hospitais, farmacêuticas e empresas públicas, foi utilizado pela primeira vez na Ucrânia.