EUA. Tornados matam 26 pessoas em oito estados

Aumenta para 26 o número de mortos dos tornados que assolaram oito estados norte-americanos, nas regiões Sul e Centro-Oeste. Centenas de pessoas ficaram feridas.

Foram registados mais de 60 tornados desde sexta-feira, de acordo com o jornal “Washington Post”.

Centenas de casas foram destruídas e há milhares de pessoas sem energia elétrica em vários estados.

As vítimas mortais foram registadas nos estados do Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama e do Mississippi.

O Arkansas é um dos estados mais atingidos e foi declarado o estado de emergência. A cidade de Wynne foi arrasada por um tornado.

Em Belvidere, no estado do Illinois, a queda do telhado de um teatro, onde decorria um concerto, na sexta-feira, provocou um morto e 28 feridos.