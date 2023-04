Blinken ligou para Moscovo a pedir libertação de americanos

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, telefonou ao seu homólogo russo, Sergey Lavrov, a exigir a libertação imediata de Evan Gershkovich, jornalista do "Wall Street Journal".



De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, Blinken transmitiu a Lavrov a “grave preocupação” com a detenção na sexta-feira do jornalista Evan Gershkovich, por alegações de espionagem.

O correspondente norte-americano, de 32 anos, foi detido em Yekaterinburg, cidade no centro da Rússia, quando “tentava obter informações confidenciais”, segundo a agência RIA Novosti.



Num raro telefonema ao ministro russo, desde o início da guerra na Ucrânia, Antony Blinken também pediu a libertação de Paul Whelan, outro cidadão norte-americano preso na Rússia há mais de quatro anos.