Papa Francisco deixa hospital

À saída do Hospital Gemelli viveu-se um momento de grande emoção, quando o Papa abençoou um casal cuja filha faleceu.

Visivelmente bem disposto, o Papa falou com jornalistas e populares que estavam à porta do hospital à sua espera, e ainda deu autógrafos.

Recebeu tratamento e fez exames nestes dias.

Ontem no hospital ainda baptizou uma criança na unidade de oncologia. Agora está de regresso ao Vaticano.

Antes de deixar o Hospital Gemelli, o Papa agradeceu aos profissionais de saúde que lhe prestaram cuidados nos últimos dias.

“Antes de deixar as instalações, o Santo Padre cumprimentou o reitor da Universidade Católica, Franco Anelli, com os seus colaboradores mais próximos, o diretor da Policlínica, Marco Elefanti, o assistente eclesiástico geral da Universidade Católica, monsenhor Claudio Giuliodori, e a equipa de médicos e agentes de saúde que o assistiram nestes dias”, afirma o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.