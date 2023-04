EUA. Arkansas declara estado de emergência depois de ser atingido por tornado

O Arkansas declarou estado de emergência depois da sua cidade de Little Rock ter sido atingida por um tornado.

De acordo com as autoridades locais, há muitos estragos, incluindo árvores arrancadas da raiz e espalhadas pelas ruas, casas destruídas e centenas de pessoas deslocadas.

A Universidade do Arkansas estima que há vítimas mortais, mas não avança com um número. Há ainda 15 estados norte-americanos em alerta, devido à passagem do mesmo tornado.

Neste momento, estima-se que 28 milhões de pessoas podem ser afetadas.