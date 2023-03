Trump acusado oficialmente de tentar silenciar relacionamento extraconjugal

Depois de Donald Trump ter anunciado, a 18 de março, que acreditava que iria ser detido, o ex-presidente norte-americano foi mesmo acusado oficialmente por um tribunal em Nova Iorque, mas não foi preso. Trump torna-se assim o primeiro antigo chefe de Estado norte-americano a enfrentar acusações criminais.



A acusação, como o próprio tinha referido, deu-se na sequência de uma investigação judicial à suspeita de que teria realizado, em 2016, um pagamento de 130 mil dólares à atriz pornográfica Stormy Daniels, com o objetivo de a silenciar sobre um alegado relacionamento extraconjugal que terá ocorrido em 2006.

A notícia da acusação foi avançada na noite desta quinta-feira por vários jornais e canais de televisão dos EUA e confirmada pouco depois por Joe Tacopina, advogado de Trump, e outras fontes. A acusação deverá ser anunciada oficialmente nos próximos dias, sendo que, neste momento, as acusações específicas ainda não foram tornadas públicas.

A decisão, por votação, do grande júri, encerra a investigação do gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que durou mais de cinco anos e que passou por outros procuradores.

Os contornos da investigação já eram mais ou menos conhecidos há cinco anos, quando o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, foi condenado por crimes fiscais e fraude bancária relacionados com o pagamento a Daniels. No processo em questão, os investigadores acusaram Cohen de ter agido por ordem de Donald Trump. Documentos do tribunal no caso federal de Cohen referiam que a Organização Trump descreveu falsamente os pagamentos como despesas legais.



Em suma, Donald Trump não foi acusado criminalmente pelo pagamento em si, mas porque, segundo o procurador, terá falsificados as contas da empresa para registar o pagamento em questão como honorários devidos a Cohen. Assim, neste caso, os procuradores sustentam que o reembolso violou a lei estatal.

Segundo o jornal New York Times, o gabinete do procurador de Manhattan deverá entrar em contacto com os advogados de Trump, que deverá ter de realizar recolha de impressões digitais e outros procedimentos nesse momento.



De acordo com a CNN, a equipa de Trump foi "apanhada de surpresa" com o anúncio da acusação.

O advogado de Trump, Joe Tacopina, já tinha indicado, aquando das declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de vir a ser detido, que, caso fosse emitido um mandado de detenção, o ex-Presidente dos EUA iria colaborar com as autoridades.