Trump acusado oficialmente de tentar silenciar relacionamento extraconjugal

O advogado de Trump, Joe Tacopina, já tinha indicado, aquando das declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de vir a ser detido, que, caso fosse emitido um mandado de detenção, o ex-Presidente dos EUA iria colaborar com as autoridades.

De acordo com a CNN, a equipa de Trump foi "apanhada de surpresa" com o anúncio da acusação.

Os contornos da investigação já eram conhecidos há cinco anos, quando o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, foi condenado por crimes fiscais e fraude bancária relacionados com o pagamento a Daniels. No processo em questão, os investigadores acusaram Cohen de ter agido por ordem de Donald Trump.

A decisão, por votação, do grande júri, encerra a investigação do gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que durou mais de cinco anos e que passou por outros procuradores.

Por sua vez, o advogado de Stormy Daniels, Clark Brewster, escreveu no Twitter que a acusação não é “motivo de alegria”, contudo, destaca o “trabalho árduo e a consciência” do júri de Nova Iorque, concluindo que "agora, que a verdade e a justiça prevaleçam" e afirmando que "ninguém está acima da lei”.

Anteriormente, Trump já tinha sugerido que poderia vir a ser detido. "Se as divulgações da imprensa estiverem corretas, esta pode ser a última vez que vos escrevo antes de uma possível acusação", referia Trump numa das mensagens partilhadas à data. O ex-presidente agradeceu ainda o apoio dos "patriotas" que aderiram ao seu movimento "America First" iniciado há oito anos, quando "toda a imprensa e o 'establishment' diziam que estávamos fadados ao fracasso".



O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump tinha alertado, na semana passada, para um possível cenário de "morte e destruição" no país caso a procuradoria de Nova Iorque o prosseguisse com a acusação.

Trump tinha publicado uma mensagem na sua própria rede social, Truth Social, em que afirmava que o procurador distrital de Manhattan o estava a acusar sem factos para suportar o processo.

"Que tipo de pessoa pode acusar outra, neste caso um ex-presidente dos Estados Unidos (...) de um crime, quando todos sabem que nenhum crime foi cometido, e quando também sabem da potencial morte e destruição que esta acusação falsa pode provocar, sendo catastrófica para o nosso país?”, escreveu Trump na mensagem, referindo-se implicitamente ao procurador Bragg, a quem chamou de “psicopata degenerado que realmente odeia a América”.

No dia 20 de março realizou-se também um protesto junto ao tribunal criminal de Manhattan, convocado pelo 'New York Young Republican Club', após um grande júri ter ouvido as últimas testemunhas do caso de alegados pagamentos a Stormy Daniels.



Apesar da fraca adesão, a Polícia de Nova Iorque naquele dia reforçou a segurança junto ao tribunal e monitorizou várias contas nas redes sociais em busca de convocatórias para protestos.