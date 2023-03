Inteligência artificial pode substituir 300 milhões de empregos

Várias funções e empregos vão poder ser substituídos por programas de inteligência artificial e criação de conteúdos. Segundo um estudo do banco norte-americano, Goldman Sachs, 300 milhões de empregos podem estar em risco.

Os advogados e funcionários administrativos, juntamente com o setor da arquitetura e engenharia são os ramos que têm mais risco de se tornarem automatizados.

Por outro lado, o estudo do Goldman Sachs, citado pelo “Financial Times”, diz que alguns programas de inteligência artificial, como o ChatGPT, podem fazer aumentar a produtividade e, consequentemente, o produto interno bruto global anual em 7% em 10 anos.

O banco norte-americano realça que, nos Estados Unidos e na Europa, dois terços dos trabalhadores terão as suas funções expostas, de alguma maneira, à inteligência artificial. Alguns trabalhadores podem ver automatizado menos de metade do seu trabalho e, por isso, continuam nos seus empregos.

De acordo com o estudo, essa situação pode acontecer com 63% do trabalho norte-americano, mas 7% pode não resistir à substituição. Na Europa, os números devem ser semelhantes.