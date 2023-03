Dois comboios descarrilam na Suíça quase em simultâneo e fazem vários feridos

Dois comboios regionais descarrilaram quase ao mesmo tempo mas em localizações distintas esta sexta-feira na Suíça, concretamente no cantão de Bern, por causa de fortes ventos, provocando vários feridos, indicou a polícia local.

Um comboio da empresa ferroviária RBS descarrilou pouco depois das 17h locais (16h em Lisboa), perto da estação de Büren zum Hof. Uma parte do comboio capotou e a circulação de outros comboios teve de ser suspensa. Há equipas de resgate no local a prestar assistência aos feridos.

Quase à mesma hora, a poucas dezenas de quilómetros desse local, um comboio operado pela empresa Aare Seeland descarrilou em Lüscherz, numa das margens do lago Biel. Várias pessoas ficaram igualmente feridas no acidente, que envolveu o descarrilamento da parte traseira da composição, o que levou todas as carruagens a virar. Uma brigada de bombeiros e uma ambulância foram mobilizadas para o local.

As circunstâncias dos descarrilamentos não foram especificadas pela polícia. Já no site do Serviço Federal Ferroviário Suíço pode ler-se, de acordo com o SwissInfo, que um troço da ferrovia deveria ter sido encerrado por causa do mau tempo.

Várias regiões alpinas estiveram esta sexta-feira a ser fustigadas por ventos fortes, com rajadas de até 122 km/h, acompanhadas de trovões e relâmpagos, no contexto da Tempestade Mathis.