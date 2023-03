Chamas à porta de Oviedo. Quase 400 pessoas retiradas e estradas cortadas

As Astúrias estão a arder. De acordo com a última atualização do Governo de Pedro Sanchez, há 112 focos de incêndio ativos na região espanhola. Quase 400 pessoas já foram obrigadas a abandonar as suas casas.

Só da localidade de Fitoria, situada numa encosta montanhosa perto de Oviedo, foram retirados 65 residentes. Cerca de 700 militares foram chamados para ajudar no combate.

As chamas estão a avançar no sentido da cidade de Oviedo, o que é motivo de preocupação. Muitas estradas foram cortadas; a população foi aconselhada a ficar em casa.

Em declarações à rádio espanhola “Antena3”, Adrián Barbón Rodríguez, presidente do Principado das Astúrias, afirmou que as pessoas que causaram estes incêndios “são verdadeiros terroristas”.

"Apelo à calma e tranquilidade de modo a evitar tanto quanto possível que as pessoas circulem; permaneçam nas suas casas a menos que haja uma situação de emergência", disse ainda.

O combate às chamas tem vindo a ser condicionado pelo vento forte que se faz sentir; já foram registadas rajadas de 100 km/h.