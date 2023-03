Califórnia vai exigir que metade de camiões vendidos sejam elétricos até 2035

O Governo federal dos Estados Unidos aprovou uma proposta do estado da Califórnia para exigir que, até 2035, metade dos camiões vendidos sejam elétricos.

A exigência vai para lá das metas federais que estão neste momento em vigor.

A medida é aplicada no estado com mais população do país e que integra uma das principais cidades da indústria automóvel

A Califórnia é também dos Estados mais poluentes dos EUA.

O estado aponta para 2045 como meta para chegar a uma realidade de energia 100% renovável.