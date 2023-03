Andrew Tate e irmão ficam em prisão domiciliária

O antigo kickboxer Andrew Tate, detido no final de 2022, por tráfico humano e violação, e o seu irmão, saíram da prisão na Roménia onde se encontravam e ficarão sob prisão domiciliária.

A decisão de um tribunal local foi feita antes da detenção na cadeia expirar, a 29 de abril.

Outros dois suspeitos, Georgiana Naghel e Luana Radu, também estarão sob prisão domiciliária.

As autoridades romenas apreenderam a coleção de carros desportivos e outros bens, incluindo dinheiro, de Andrew Tate.

Em 29 de dezembro de 2022, Andrew Tate e o seu irmão Tristan foram detidos no âmbito de um inquérito da Diretoria de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT) sob a acusação de tráfico humano e intenção de formar um grupo do crime organizado.

A polícia romena afirmou que os dois irmãos e seus associados coagiram as vítimas a criar um serviço de pornografia paga para plataformas online.

O Ministério Público romeno adianta que pelo menos seis mulheres foram exploradas sexualmente pelos arguidos.



Andrew Tate disse, no passado, que as mulheres são parcialmente responsáveis por serem violadas e que elas pertencem aos homens.