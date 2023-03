Trump acusado oficialmente de tentar silenciar relacionamento extraconjugal

Depois de Donald Trump ter anunciado que acreditava que iria ser detido, o ex-presidente norte-americano foi mesmo acusado oficialmente por um tribunal em Nova Iorque, mas não foi preso. Trump torna-se assim o primeiro antigo chefe de Estado norte-americano a enfrentar acusações criminais.

A acusação, como o próprio tinha referido, deu-se na sequência de uma investigação judicial à suspeita de que teria realizado, em 2016, um pagamento de 130 mil dólares à atriz pornográfica Stormy Daniels, com o objetivo de a silenciar sobre um alegado relacionamento extraconjugal que terá ocorrido em 2006. A decisão de avançar ou não com as acusações estava nas mãos do procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que estava a avaliar se havia provas suficientes para indiciar Trump. De acordo com a CNN, a equipa de Trump foi "apanhada de surpresa" com o anúncio. O advogado de Trump, Joe Tacopina, já tinha indicado que, caso fosse emitido um mandado de detenção, o ex-Presidente dos EUA iria colaborar com as autoridades.

Manifestantes concentram-se em Manhattan na iminência da detenção de Trump

Apesar das declarações do advogado, Trump apelou aos seus apoiantes para organizarem protestos, o que levou a que as autoridades de várias cidades norte-americanas reforçassem os níveis de alerta. Numa série de mensagens enviadas aos seus apoiantes, Trump convocou os seus apoiantes para protestarem e sublinhou que "a esquerda e o Estado profundo" o "odeiam". "Com o próprio destino da nossa República em jogo, nunca houve um momento mais importante para mostrar a essas forças sombrias que todos os 74 milhões de eleitores de Trump estão unidos para defender pacificamente o nosso movimento", diz-se na mensagem. Assim, as forças de segurança estão em alerta perante possíveis manifestações dos seguidores de Trump, como as que ocorreram a 6 de janeiro de 2021, no ataque ao Capitólio.

Donald Trump anuncia candidatura às presidenciais de 2024