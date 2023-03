Jornalista do Wall Street Journal detido na Rússia por suspeita de espionagem

O jornalista do Wall Street Journal Evan Gershkovich foi detido pela agência de segurança máxima da Rússia (FBS) sob acusação de espionagem.

Os serviços de segurança do FSB disseram que “interromperam as atividades ilegais do cidadão americano Evan Geshkovich", argumentando que o repórter do The Wall Street Journal era “suspeito de espionar os interesses do governo americano”.

De acordo com a agência RIA Novosti, o correspondente norte-americano, de 32 anos, foi detido em Yekaterinburg, cidade no centro da Rússia, quando “tentava obter informações confidenciais”.

“As atividades ilegais do cidadão americano Gershkovich Evan, nascido em 1991, correspondente do gabinete de Moscovo do jornal americano The Wall Street Journal, acreditado no Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que é suspeito de espionagem no interesse do governo dos EUA, foram suspensas”, diz o comunicado de imprensa do FBS.

A mesma fonte alega que Gershkovich recolheu, “sob instruções dos EUA”, materiais que constituíam um segredo de Estado “sobre as atividades de uma das empresas do complexo militar-industrial russo”.

Em comunicado, o Wall Street Journal disse estar “profundamente preocupado com a segurança” do seu repórter, acrescentando num comunicado posterior que “nega veementemente as alegações do FSB e procura a libertação imediata do nosso repórter confiável e dedicado, Evan Gershkovich".

“Estamos solidários com Evan e sua família”, lê-se no comunicado citado pela Reuters.

O repórter detido fazia a cobertura de toda a antiga União Soviética para o Wall Street Journal. Evan Gershkovich colaborou com a agência France Press, o The New York Times e o The Moscow Times.