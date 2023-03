Incêndio em ferry nas Filipinas faz pelo menos 31 mortos

Pelo menos 31 pessoas morreram, incluindo um bebé de seis meses, num incêndio que eclodiu num ferry nas Filipinas ao fim da noite de quarta-feira. Estão desaparecidas sete pessoas.

O ferry MV Lady Mary Joy 3 que transportava cerca de 250 pessoas, entre passageiros e membros da tripulação, incendiou-se no percurso entre ilhas nas Filipinas.

De acordo com a Reuters, as autoridades ainda não identificaram a causa do incêndio que começou perto das 23h de quarta-feira na ilha de Basilan, quando muitos dos passageiros estavam a dormir nas cabines com ar-condicionado no convés inferior da balsa.

“As pessoas entraram em pânico porque estavam a dormir quando o fogo começou", disse o chefe da guarda costeira Commodore Rejard Marfe, citado pela AFP.

Segundo a Associated Press, muitas das pessoas resgatadas tinham saltado da embarcação, devido ao pânico criado pelas chamas. Foram depois retiradas da água pela Marinha, por outro ferry e por pescadores locais, adiantou Jim Hataman, governador da província de Basilan.

“Alguns dos passageiros acordaram devido à comoção causada pelo incêndio. Alguns saltaram do barco”, explicou Jim Hataman, acrescentando que, pelo menos, 23 pessoas ficaram feridas e foram transportados para hospitais para receberem assistência médica.

As operações de busca e resgate continuam, uma vez que as autoridades estimam que no mínimo, sete pessoas encontram-se desaparecidas.