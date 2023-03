Elon Musk pede travão na inteligência artificial

O multimilionário Elon Musk, um grupo de especialistas e diretores de empresas pedem uma pausa de seis meses no desenvolvimento de sistemas na área da inteligência artificial.

Em carta aberta, estes elementos admitem o “risco potencial para a sociedade” se não for colocado um travão no avanço desta área.

No início do mês a Microsoft revelou a quarta versão do Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer).

“Potentes sistemas de inteligência artificial devem ser desenvolvidos apenas quanto estivermos certos dos seus efeitos positivos e de que os seus riscos sejam controláveis”, lê-se na carta assinada em primeira instância pelo Future of Life Institute.

De recordar que Musk tem várias empresas de tecnologia, incluindo uma de viaturas que andam sozinhas e um projeto que prevê a implantação de um chip em humanos.