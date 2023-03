Bolsonaro chega a Brasília. Segurança furou esquema de ex-presidente

Jair Bolsonaro voou acompanhado de três assessores que tinham integrado a sua equipa presidencial e, à chegada, no interior do aeroporto, tinha à sua espera cerca de duas centenas de apoiantes.

Contudo, devido às medidas de segurança e limitações no trânsito em redor do aeroporto, Bolsonaro não pôde contactar diretamente com eles. Passou pelos procedimentos normais de quem chega num voo internacional, mas teve de deixar a zona reservada do aeroporto de carro, integrado numa comitiva de duas viaturas da polícia.

A intenção de Bolsonaro era discursar aos apoiantes e desfilar pela cidade em carro aberto, mas o esquema montado pela Polícia obrigou o ex-presidente a mudar os seus planos.

Por isso, Bolsonaro dirigiu-se para a sede do Partido Liberal, onde se reúne com dirigentes.

Antes da partida, o ex-presidente disse à CNN que não regressa para liderar "nenhuma oposição", pois considera o executivo de Lula da Silva "uma oposição por si só".

Todavia, assegurou que participará no seu partido "como uma pessoa experiente" e que vai colaborar "como eles desejarem", negando qualquer possibilidade de vir a colaborar com a atual administração de Lula da Silva.

Anteriormente, Bolsonaro já tinha dito que regressava ao país para "fazer política". "Está pré-marcado, para dia 30, pousar em Brasília às 7 horas da manhã. Está quase certo. Voltar com atividade normal. Vou trabalhar com o Partido Liberal. Vamos andar pelo Brasil e fazer política. Afinal de contas, o PL é um grande partido. Nós temos como manter de pé essa bandeira do conservadorismo que levantamos ao longo de quatro anos", afirmou, antes de regressar ao Brasil.

"É muito bom estar de volta ao Brasil", disse Bolsonaro



Entretanto, no Twitter, Jair Bolsonaro agradeceu aos apoiantes o "carinho que tem recebido".

"É muito bom estar de volta ao Brasil", escreveu o ex-presidente, que foi saudado pelos apoiantes, alguns dos quais, no Twitter, o tratam ainda por "Presidente".