Ucrânia. “Duas em cada cinco famílias precisam urgentemente de meios de subsistência”, alerta ONG

A ONG britânica Save the children alerta que duas em cada cinco famílias na Ucrânia precisam urgentemente de meios de subsistência e necessidades básicas, numa altura em que o país enfrenta taxas sem precedentes de mobilidade humana, inflação e desemprego.

Para ilustrar este alerta, a organização serve-se do último Relatório sobre as Necessidades Multissetoriais da Ucrânia, elaborado pelo escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Comunitários, que dá conta que “mais de 40% das famílias estão com dificuldades para atender às suas necessidades diárias de comida, água e necessidades básicas, nas áreas mais afetadas pelos combates”, enquanto “no leste e sul do país, o número sobe para 60%”.

“As famílias na Ucrânia vivem em extrema necessidade que continua a piorar a cada dia, à medida que a guerra mergulha cada vez mais crianças e pais na pobreza”, disse Sonia Khush, diretora da Save the Children in Ukraine, citada pela agência SIR.

Segundo esta responsável, as pessoas estão a perder as suas fontes de rendimento porque as empresas estão a encerrar em todo o país e os salários acabaram.

“É uma situação devastadora para as famílias deslocadas, que já perderam quase tudo para a guerra e agora estão à beira da sobrevivência. As crianças e as famílias ucranianas precisam de apoio humanitário e a comunidade internacional deve comprometer-se a ajudar esta geração”, defende.

Neste contexto, a ONG britânica apela a todas as partes envolvidas para que “permitam o acesso humanitário total e desimpedido às famílias afetadas pela crise e que vivem em áreas afetadas pelo conflito”.