Comissão Europeia afasta diretor-geral que fez nove voos gratuitos na Qatar Airways

A Comissão Europeia afastou o diretor-geral dos Transportes, o estónio Henrik Hololei, após este ter viajado gratuitamente na companhia aérea do Qatar enquanto o seu departamento negociava um acordo de aviação com aquele país.

O Colégio de Comissários decidiu, na reunião semanal desta quarta-feira, afastar Hololei do cargo de responsável pela Direção-geral da Mobilidade e Transportes (DG Move), que ocupava desde 2015, tendo-o transferido para a função de assessor sénior no departamento de Cooperação Internacional. O político assumirá as novas funções a partir de 1 de abril.

O caso - noticiado pelo 'site' Politico - está relacionado com uma suspeita de conflitos de interesses por Henrik Hololei ter viajado gratuitamente na Qatar Airways enquanto uma equipa da DG Move negociava um acordo comercial com o país, que permitiu que a companhia aérea ficasse com livre-trânsito para circular na União Europeia (UE).

Segundo o Politico, seis dos voos em causa tiveram lugar enquanto o acordo comercial entre a UE e Doha estava a ser elaborado e quatro deles foram pagos pelo Governo do Qatar ou por um grupo com ligações ao país.

Acresce ainda ter sido o próprio Hololei a assinar o documento que atestava a ausência de conflito de interesses em causa própria.



O ex-ministro da Estónia fez pelo menos nove viagens gratuitas na Qatar Airways entre 2015 e 2021.