Bolsonaro regressa esta quinta-feira. Segurança reforçada em Brasília

A segurança pública em Brasília vai ser reforçada a partir da meia-noite a fim de evitar distúrbios na quinta-feira, quando se espera que o ex-Presidente Jair Bolsonaro regresse ao país, garantiram as autoridades da capital brasileira.

O secretário de Segurança do Distrito Federal (DF), Sandro Avelar, explicou que a operação vai incluir um encerramento parcial do tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios, uma avenida onde se concentram os edifícios do poder público e as sedes dos três poderes, que foram atacadas no dia 8 de janeiro.

A presença policial será mais numerosa na Praça dos Três Poderes, onde se encontram a sede da Presidência, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, que a 8 de Janeiro foram atacadas e saqueadas por apoiantes radicais de Jair Bolsonaro que tentavam forçar um golpe de Estado contra o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva tomou posse a 1 de janeiro, dois dias após Bolsonaro, ainda em funções, ter viajado para os Estados Unidos com a intenção de não entregar o cargo após uma derrota eleitoral que ainda não reconheceu.

De acordo com o secretário de Segurança do DF, os serviços secretos do Governo estão a monitorizar os movimentos da extrema-direita nas redes sociais, a fim de evitar qualquer apelo a manifestações para assinalar o regresso de Bolsonaro.

Embora até agora, não se esperem quaisquer eventos públicos, as agências policiais da cidade "estarão atentas", disse.

"A Polícia Federal é responsável pelo aeroporto, a Polícia Militar e o departamento de trânsito vigiará as ruas e a Polícia Civil atuará em inteligência", disse, referindo-se ao papel de cada organismo de segurança.

Jair Bolsonaro deve aterrar em Brasília, vindo dos Estados Unidos, por volta das 11h00 de quinta-feira e as autoridades estão a encetar esforços para que nenhuma manifestação ocorra no aeroporto da capital brasileira.