Biden condena tiroteio em Nashville e pede "mais" para proteger escolas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou hoje o tiroteio que matou três menores e três adultos numa escola de Nashville, estado do Tennessee, nos EUA, e sublinhou que é preciso fazer "mais" para proteger as escolas.

"Devemos fazer mais para acabar com a violência armada. Devemos fazer mais para proteger as nossas escolas para que não se tornem prisões. Estou pedindo ao Congresso novamente para aprovar a minha proibição de armas de fogo", disse no início de um evento em Washington sobre mulheres empreendedoras.

Joe Biden considerou que o que aconteceu, o "pior pesadelo das famílias", é "doente".