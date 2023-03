UE ameaça Bielorrússia com sanções caso aceite acolher armas nucleares da Rússia

No Twitter, Josep Borrell disse que esta ação traduz-se numa "escalada irresponsável [do conflito em curso na Ucrânia] e uma ameaça à segurança europeia".

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) avisou esta segunda-feira a Bielorrússia de que será alvo de sanções caso permita que a Rússia estacione no seu território armas nucleares táticas.

"A Bielorrússia ainda pode travar isto", disse Borrell, alertando que "a UE está preparada para responder com mais sanções" ao regime em Minsk.

Numa entrevista divulgada no sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que vai enviar para a Bielorrússia armas nucleares táticas na sequência da decisão do Reino Unido de fornecer à Ucrânia munições com urânio.

As armas nucleares táticas têm o propósito de ser usadas no campo de batalha, apresentando um curto alcance e um baixo rendimento quando comparadas com ogivas nucleares usadas em mísseis de lonco alcance.

Em reação ao anúncio de Moscovo, a porta-voz da NATO também deixou avisos sobre o passo "perigoso e irresponsável".