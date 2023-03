Três crianças e três funcionários mortos em tiroteio em escola dos EUA

Pelo menos três crianças e três funcionários foram mortos esta segunda-feira num tiroteio registado numa escola cristã de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.

O atirador foi abatido pelas forças de segurança, avançam fontes oficiais citadas pela estação NBC News.

O tiroteio aconteceu na Escola Covenant , na cidade de Nashville.

Três crianças foram transportadas para o hospital, com ferimentos de balas, mas acabaram por morrer.

Os alunos da escola, que vai do pré-primário até ao 6º ano, foram retirados e levados de autocarro para uma igreja a três quilómetros do local do tiroteio, para se reunirem com os pais.

[notícia atualizada às 19h38]