Tanques Leopard portugueses já estão na Ucrânia

Os três blindados Leopard portugueses já chegaram à Ucrânia para ajudar no esforço de guerra contra a Rússia.

Os taques de combate foram entregues juntamente com as 15 viaturas fornecidas pela Alemanha, como estava previsto.

A informação é confirmada à Renascença pelo Ministério da Defesa, que não revela quando nem como chegaram, por razões de segurança.

No final de fevereiro, a ministra da Defesa Nacional anunciou que, com o envio dos três tanques Leopard 2 para a Ucrânia em março, a ajuda de Portugal a este país vai chegar às 712 toneladas de material letal e não letal.



"Este novo apoio elevará o material, letal e não letal, que fornecemos até à data para 712 toneladas, com base num esforço de coordenação transversal, seja através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, seja no âmbito dos contactos que têm tido lugar no seio do "Ukraine Defence Contact Group" [Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia]", afirmou Helena Carreiras.