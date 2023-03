Israel anuncia adiamento da polémica reforma judicial

O ministro da Segurança Nacional israelita anunciou esta segunda-feira que a controversa proposta de reforma judicial foi suspensa por várias semanas.

Parceiro do Governo de coligação do primeiro-ministro Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até à sessão de verão do Parlamento (Knesset) prevista para 30 de abril.

Indicou ainda que esta pausa permitirá ao Governo procurar um compromisso com a oposição.

Depois de vários dias de contestação em Israel, Netanyahu confirmou a suspensão da reforma judicial que, segundo os críticos, colocaria em causa a separação de poderes e o Estado de direito. A lei voltará, contudo, a ser debatida após a paragem para férias do Parlamento.