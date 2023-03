Tornado. Presidente Biden aprova declaração de catástrofe no estado do Mississipi

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a declaração oficial de catástrofe no estado do Mississipi após a passagem devastadora de um tornado por vários condados que deixou pelo menos 25 mortos e consideráveis danos materiais.

A declaração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá facilitar a chegada de fundos federais aos quatro condados mais atingidos: Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey, de acordo com a Casa Branca.

Além das 25 vítimas mortais no Mississipi, da passagem do tornado resultou também um morto no estado do Alabama.

Enquanto os serviços estatais de salvamento continuam a procurar pessoas que ainda possam estar presas nos escombros e a avaliar os danos, a região Centro-Oeste está a preparar-se para mais “super tempestades” hoje.

Especificamente, as autoridades emitiram um aviso de nível 3 (numa escala de 5) para granizo, ventos fortes e tornados para várias partes do leste do estado do Luisiana, centro-sul do estado do Mississipi e centro-sul do estado do Alabama, de acordo com um comunicado do Centro de Previsão de Tempestades.

Estas “super tempestades” chegarão ao Alabama nas próximas horas e depois deslocar-se-ão para leste em direção às Carolinas, de acordo com o comunicado do centro, informou a CNN.