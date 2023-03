"É fundamental". Marcelo e Costa no Luxemburgo para apelar ao voto da comunidade portuguesa

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram juntos no apelo ao recenseamento e voto dos portugueses nas eleições locais do Luxemburgo, este domingo.

O Presidente da República visitou a comunidade portuguesa deste país, horas antes do jogo da seleção nacional, com Marcelo Rebelo de Sousa a mostrar-se surpreendido pelo reduzido número de portugueses recenseados para as eleições locais de junho.

O chefe de Estado português diz mesmo que "é fundamental inscreverem-se e votarem".

"Até ao final de janeiro, estão recenseados 4.600 portugueses. Estamos a brincar. Como é que é possível não sermos mais a votar? Somos o dobro dos franceses", aponta.

Também o primeiro-ministro fez esta visita, em Luxemburgo, considerando "que não faltam ofertas políticas no Luxemburgo".

"Até ao próximo dia 17 de abril têm de se inscrever para poderem participar nas eleições. É o melhor reconhecimento da importância dos portugueses no desenvolvimento do Luxemburgo", apela.

Costa e Marcelo juntos no Luxemburgo no encontro com a comunidade portuguesa e estarão juntos de novo esta noite para assistir ao jogo da seleção nacional de futebol, com relato em direto na Renascença.