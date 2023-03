Rússia anuncia envio de armas nucleares táticas para a Bielorrússia

Digo

25 mar, 2023 Eu 23:16

Ora, eles iam mandar essas armas de qualquer maneira. Quando é da parte deles, já não falam em "escalada". Duvido um bocado que o cobardolas do Lukaschenko alinhe nesta conversa, mesmo sendo mandarete de Moscovo. Mas se assim for, é tudo uma questão de instalar armas semelhantes num País NATO, com a Bielorrússia na mira.