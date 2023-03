Marcelo antevê "meses decisivos" antes de períodos eleitorais nos EUA e na Europa

O Presidente da República considerou hoje que se vive "uma mudança de ciclo geopolítico e económico" e que vêm aí "quatro ou cinco meses decisivos" antes de períodos eleitorais nos Estados Unidos da América e na Europa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão de encerramento de um encontro empresarial ibero-americano, na região leste de Santo Domingo, em que também participaram os chefes de Estado da República Dominicana, de Espanha, Paraguai, Equador e Uruguai.

Este encontro realizou-se antes da abertura da 28.ª Cimeira Ibero-Americana, que decorrerá entre até sábado na capital da República Dominicana.

Na sua intervenção, em castelhano, Marcelo Rebelo de Sousa expressou o desejo de que em breve se chegue à paz na Ucrânia e até de que esta pudesse já ser "a cimeira do pós-guerra", para além de ser a primeira "pós-pandémica", e declarou: "Já é uma cimeira histórica".

O seu discurso centrou-se na crise económica e social vivida nestes "anos tão difíceis" e na resposta da União Europeia aos efeitos da pandemia e da guerra, "com planos pós-pandémicos de recuperação e resiliência (PRR), com ajudas, políticas públicas de ajuda à produção" e "diversificação energética, rápida, muito rápida".

O chefe de Estado referiu que "a inflação continua muito alta" e que "na Europa o crescimento está muito lento".

"Então agora é essencial pensar neste período de quatro ou cinco meses decisivos. Decisivos para a guerra, antes das eleições americanas -- as primárias começam em fevereiro [de 2024] -- e das eleições europeias -- há muitíssimas [eleições] nacionais e para o Parlamento Europeu [também em 2024]", acrescentou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "isso cria uma impressibilidade" e são necessárias "políticas públicas importantes, rápidas, para que o desenvolvimento sustentável, o tema desta cimeira, seja possível no pós-guerra, com paz e com o controlo da inflação".

Nesta intervenção, o Presidente da República deixou um elogio à "capacidade de adaptação ilimitada" dos empresários em geral perante a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia e identificou "grandes oportunidades" para as empresas na atual conjuntura.

"Para os empresários as mudanças de ciclo são oportunidades únicas. Estamos a viver uma mudança de ciclo geopolítico e económico, com a China dominando progressivamente economicamente a Rússia", disse.

"Em período de mudança são as grandes oportunidades para os empresários. Estamos a viver uma mudança de ciclo em 2023, 2024, 2025. Então, no meio de tantos problemas, eu sou otimista", concluiu.

