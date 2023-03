UE disposta a enviar mísseis para a Ucrânia

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia estão de acordo em enviar, "se solicitados", mísseis para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.



O Conselho Europeu, que esteve reunido esta quinta-feira, em Bruxelas, congratulou-se com o acordo alcançado para fornecer armamento às forças armadas ucranianas.

"O Conselho Europeu congratula-se com o acordo alcançado no Conselho para fornecer à Ucrânia, com caráter de urgência, munições solo-solo e de artilharia e, se solicitados, mísseis, nomeadamente através da aquisição conjunta e da mobilização do financiamento adequado, inclusive através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, com o objetivo de fornecer um milhão de munições de artilharia à Ucrânia, num esforço conjunto ao longo dos próximos doze meses, sem prejuízo do caráter específico da política de segurança e defesa de determinados Estados-Membros", refere o comunicado divulgado no final da reunião.

Os líderes europeus continuam empenhados em "apoiar a reparação, a recuperação e a reconstrução da Ucrânia, em coordenação com os parceiros internacionais".

"Neste contexto, o Conselho Europeu reitera o total apoio da UE à criação de um mecanismo internacional para registar os danos infligidos pela Rússia. Em conjunto com os parceiros, a União Europeia continuará a intensificar os trabalhos no sentido de utilizar os bens congelados e imobilizados da Rússia para a reconstrução da Ucrânia e para fins de reparação, em conformidade com o direito da UE e o direito internacional", sublinha o comunicado.