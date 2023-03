Macron garante que não vai recuar no aumento da idade de reforma

O Presidente da França deu uma entrevista a um canal de televisão esta quarta-feira, onde disse que não vai recuar na polémica medida de aumentar a idade de reforma dos 62 para os 64 anos.

Emmanuel Macron admite que não "gosta" de fazer esta reforma, mas defende que a medida "é uma necessidade do país".

"Não há cem maneiras de equilibras as contas. Esta mudança não é um luxo", defende o chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron aponta que as alterações vão entrar em vigor até ao final do ano, aguardando ainda a revisão do Tribunal Constitucional de França.

O diploma tem provocado muita contestação nas ruas francesas, com manifestações marcadas por confrontos violentos com as forças policiais.

Em resposta, na entrevista, o Presidente francês referiu que "não vai tolerar" protestos que não sejam pacíficos e comparou-os a "uma situação como a do Capitólio".

"Respeitamos, escutamos, mas não podemos aceitar rebeldes e fações", disse.