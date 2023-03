Aos 90 anos, Sr. Pickles foi pai de três tartarugas

Uma tartaruga ameaçada de extinção foi pai pela primeira vez aos 90 anos no Jardim Zoológico de Houston, no Estado norte-americano do Texas, de acordo com órgãos de comunicação locais.

Mr. Pickles foi pai de três filhotes: Dill, Gherkin e Jalapeño, tudo nomes de diferentes tipos de pickles. As três pequenas tartarugas distinguem-se pela cor da carapaça, sendo o Jalapeño o mais escuro, o Dill o mais claro e o Gherkin tem um ponto branco no centro.

Aos 90 anos, o Sr. Pickles (numa tradução direta para português) é o animal e pai mais velho do Zoo de Houston.

Os nascimentos são uma boa notícia para a espécie, a tartaruga-estrelada de Madagáscar, ameaçada pela caça furtiva para venda ilegal e pelos poucas crias que costuma ter. Na China paga-se o equivalente a 46 euros para comer uma tartaruga destas.

Os três filhos do Sr. Pickles, que está no Zoo de Houston há 36 anos, são fruto da união com a sua companheira, Mrs. Pickles, de 53 anos, que chegou ao centro de conservação em 1996. A Sra. Pickles (em igual tradução para português) foi ainda mãe de uma quarta cria, Fluke ("Acaso"), mas a tartaruga não é filha do residente nonagenário.