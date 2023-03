Pelo menos 11 mortos em sismo que atingiu Afeganistão e Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência do sismo que atingiu esta terça-feira o Paquistão e o Afeganistão, informaram as autoridades dos dois países.

O terramoto teve uma magnitude de 6,5 na escala de Richter, indicou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do sismo, registado às 22h17 (16h47 em Lisboa), situou-se a 40 quilómetros a sudeste de Jurm, no nordeste afegão, referiu o USGS.

Mais de 100 pessoas foram levadas para hospitais na região do vale de Swat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, em estado de choque, disse o porta-voz dos serviços de emergência do Paquistão, Bilal Faizi, à agência de notícias Associated Press.

Faizi acrescentou que a maioria teve alta mais tarde do hospital.

Faizi e outros responsáveis adiantaram que nove pessoas morreram quando os telhados ruíram em várias partes do noroeste do Paquistão.

Dezenas de pessoas ficaram feridas no terramoto, também sentido junto à fronteira com o Tajiquistão. O sismo desencadeou aluimentos de terra em algumas das zonas montanhosas.

No Afeganistão, o porta-voz do Ministério da Saúde Pública nomeado pelos talibãs, Sharafat Zaman Amar, disse que pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas.